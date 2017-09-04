Сервис TNT до сих пор страдает от последствий атаки NotPetya

04.09.2017







Сотрудники TNT в Великобритании сообщили клиентам, что количество скопившихся накладных бьет все рекорды, поскольку международные перевозки все еще обрабатываются вручную. Аналогичные проблемы возникают во всех центрах TNT по всему миру.

Акции курьерской компании упали более чем на 3% после атаки, а ее материнская компания FedEx выпустила заявление, в котором говорится о существенном снижении ее доходов. Причиной этого стало большое количество недовольных клиентов.

Все склады, отделения и сервисы TNT работают, но проблемы с ИТ-системами и большой объем работы приводят к значительным задержкам. В частности, наблюдаются задержки в обслуживании и выставлении счетов. Пока нельзя точно сказать, сколько времени потребуется для восстановления затронутых систем. Вполне возможно, что TNT не сможет полностью восстановить все критически важные данные, которые были зашифрованы вредоносным ПО, заявили представители FedEx.

Securitylab

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