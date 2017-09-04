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    МВД арестовала владельцев обменника криптовалюты

МВД арестовала владельцев обменника криптовалюты


04.09.2017

МВД арестовала владельцев обменника криптовалюты

Трое злоумышленников были задержаны ФСБ России за нелегальное обналичивание и продажу криптовалюты, классифицированные органами правопорядка как незаконная банковская деятельность.

 Злоумышленники оформили более 300 банковских и Sim-карт на своих родственников, знакомых и просто подставных лиц из интернета. Таким образом им удалось зарегистрировать множество счетов и учетных записей, а после обналичить через них более 500 миллионов рублей, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

 МВД РФ по Костромской области заявило о первом расследовании такого рода в истории региона. В ходе расследования было допрошено 400 свидетелей и проведено 30 экспертиз.

 Против задержанных возбуждено уголовное производство по статье 172 часть 2 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность). Участникам группы грозит до 7 лет тюремного заключения.

 Злоумышленники были отпущены судом под подписку о невыезде.

 

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