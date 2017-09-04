Загрузчики Android от крупных производителей подвержены уязвимостям Tweet

Загрузчики Android от крупных производителей подвержены уязвимостям

04.09.2017 04.09.2017



В загрузчиках ОС Android от пяти производителей процессоров для мобильных устройств обнаружены уязвимости, нарушающие процесс доверенной загрузки и ставящие под угрозу безопасность пользователей. Проблемы были обнаружены командой исследователей Калифорнийского университета в ходе изучения аппаратных загрузчиков Android. Эти компоненты привлекли внимание исследователей, поскольку провести их анализ крайне сложно из-за отсутствия привычных метаданных и закрытого исходного кода. Целью исследования являлось создание инструмента BootStomp для тестирования и анализа загрузчиков. С его помощью ученые обнаружили семь уязвимостей – шесть ранее неизвестных и одну известную (CVE-2014-9798). Из шести новых уязвимостей производители подтвердили пять. Некоторые из них позволяют выполнить код в процессе загрузки или вызывать постоянный отказ в обслуживании. Эксплуатируя еще две уязвимости, злоумышленник с привилегиями суперпользователя на ОС может разблокировать устройство и нарушить процесс доверенной загрузки. Уязвимости затрагивают следующие продукты: Чипсет Huawei / HiSilicon (используется в устройствах Huawei P8 ALE-L23);

Чипсет NVIDIA Tegra (используется в устройствах Nexus 9);

Чипсет MediaTek ((используется в устройствах Sony Xperia XA);

Новый загрузчик Qualcomm LK; Старый загрузчик Qualcomm LK. Доверенная загрузка – загрузка операционных систем только с заранее определенных постоянных носителей (например, только с жесткого диска) после успешного завершения специальных процедур: проверки целостности технических и программных средств ПК (с использованием механизма пошагового контроля целостности) и аппаратной идентификации/аутентификации пользователя. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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