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    Роскомнадзор упорядочит деятельность поисковиков по отношению к заблокированным сайтам

Роскомнадзор упорядочит деятельность поисковиков по отношению к заблокированным сайтам


04.09.2017

Вышел новый подзаконный акт, касающийся исполнения требований федерального закона 276-ФЗ о жестком регулировании VPN и деятельности поисковых систем.

 Порядок данного подзаконного акта устанавливает процедуру исполнения мероприятий, которые регулируют деятельность операторов поисковых систем касательно распространение в сети "Интернет" рекламы и сведений об информационных ресурсах с ограниченным доступом на территории РФ. Ответственность за проведение мероприятий по контролю возлагается на Роскомнадзор и уполномоченные лица предприятий радиочастотной службы.

 Проведение мероприятий по контролю не требует соглашения со стороны операторов поисковых систем. Данные информационной системы, сведения граждан и государственных органов могут послужить основанием для проведения мероприятия по контролю.

 При проверке поисковиков уполномоченные лица должны установить следующее:

 а) наличие информации о выдаче поисковиками сведений о заблокированных ресурсах;

 б) наличие информации о подключении поисков к информационной системе.

 Проверка поисковой системы согласно подзаконному акту будет длиться один рабочий день. По окончанию проверки будет составлен акт мероприятия по контролю. В случае обнаружении нарушений, к докладной записке будут прилагаться копии страницы сайтов для фиксации нарушений.

 По результатам рассмотрения докладной записки руководитель органа по контролю или его заместитель принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении в пределах компетенции органа по контролю.

 Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

 

Securitylab

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