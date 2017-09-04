Минсвязь предложила обложить операции с криптовалютами НДФЛ

04.09.2017







Как рассказал Никифоров в ходе саммита БРИКС, Министерство связи сейчас готовит список решений и правил обращения биткоинов. По его словам, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц, сообщает корреспондент РБК.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

Как рассказал Никифоров в ходе саммита БРИКС, Министерство связи сейчас готовит список решений и правил обращения биткоинов. По его словам, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц, сообщает корреспондент РБК.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

Никифоров указал, что главным преимуществом криптоинструментов является расширение бизнес-операций. "Через год-два помимо ICO будет 10–20 разных инструментов", — предположил он.

Глава Минсвязи также указал на необходимость обеспечить конвертабельность российских криптовалют и оборот с традиционными.

По словам главы Минсвязи, ведомство представит правила обращения криптовалют в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. Само министерство будет заниматься техническими вопросами.

Никифоров также сказал, что сам майнингом (генерацией) криптовалют не занимается, поскольку его полномочия и отсутствие времени это не позволяют.

РБК

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