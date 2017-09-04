 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Минсвязь предложила обложить операции с криптовалютами НДФЛ

Минсвязь предложила обложить операции с криптовалютами НДФЛ


04.09.2017

Минсвязь предложила обложить операции с криптовалютами НДФЛ

Как рассказал Никифоров в ходе саммита БРИКС, Министерство связи сейчас готовит список решений и правил обращения биткоинов. По его словам, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц, сообщает корреспондент РБК.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

Как рассказал Никифоров в ходе саммита БРИКС, Министерство связи сейчас готовит список решений и правил обращения биткоинов. По его словам, такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц, сообщает корреспондент РБК.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Никифоров предположил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.

Никифоров указал, что главным преимуществом криптоинструментов является расширение бизнес-операций. "Через год-два помимо ICO будет 10–20 разных инструментов", — предположил он.

Глава Минсвязи также указал на необходимость обеспечить конвертабельность российских криптовалют и оборот с традиционными.

По словам главы Минсвязи, ведомство представит правила обращения криптовалют в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. Само министерство будет заниматься техническими вопросами.

Никифоров также сказал, что сам майнингом (генерацией) криптовалют не занимается, поскольку его полномочия и отсутствие времени это не позволяют.

 

РБК

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.