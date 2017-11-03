Бизнес форум TelecomDaily - 5G Future Russia 2017

03.11.2017







Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит всероссийский бизнес форум "Фундамент для реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", ИТ услуги следующего поколения – 5G Future Russia 2017", который состоится 16 ноября 2017 г., в отеле "Марриотт Москва Гранд", по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.26/1.

Эксперты уверены, что сети "пятого" поколения (5G) станут фундаментом развития инфраструктуры для реализации ррограммы цифровой экономики России. Конференция 5G Future Russia 2017 ставит своей задачей рассказать о построении сетей 5G и услугах следующего поколения, а так же обсудить все интересующие рынок вопросы.

Это и главные направления совершенствования нормативной правовой базы для модернизации и построения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры нового поколения, и формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий и многое другое.

Как будет выглядеть стандартизация сетей 5G? Как будут строиться сложные иерархические информационно — телекоммуникационные системы, использующие виртуализацию, облачные хранилища данных, а также разнородные технологии связи и оконечные устройства? Каковы возможности отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для организации широкополосного доступа к сети "интернет" в новых условиях? Как применяется в цифровой экономике искусственный интеллект?

Об этом и многом другом в рамках бизнес-форума 5G Future Russia 2017 будут рассуждать представители: государственных регулирующих органов, операторов связи, IoT компаний, системные интеграторы и поставщики решений, эксперты отрасли, представители отраслевых СМИ.

http://www.tmtconferences.ru/5g2017.html

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