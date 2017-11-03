Мнение: работа с правами администратора создает уязвимость к заражению вирусами

03.11.2017







Главный урок, который нужно вынести по итогам пронесшейся на днях эпидемии BadRabbit, связан с выполнением одного из ключевых правил цифровой гигиены, а именно, никогда не работать с правами привилегированного пользователя. Только так возможна инсталляция любого ПО и всяческого рода "навесных орудий" к нему, и вредоносного в том числе. Но, как показывает анализ эпидемии, проведенный ведущими российскими и зарубежными антивирусными лабораториями, заражение было возможно лишь тогда, когда в текущем сеансе был активен пользователь с правами локального администратора. А так, увы, делают довольно часто, причем далеко не только дома, где такую практику еще можно объяснить. Ведь домашний пользователь не ограничен разного рода корпоративными политиками, да и используется при этом существенно больше типов разного ПО, включая развлекательное или необходимого для разного рода хобби и увлечений.

Но в корпоративной практике, где на все ПО необходимо иметь документацию, доказывающую законность его происхождения, такого рода вольности недопустимы. Однако технический персонал все же дает соответствующие права пользователям, и руководство это по различным причинам допускает. Как правило, мотивируя это желанием избегать конфликтов в коллективе.

Однако такую привычку можно сравнить с такими вопиющими нарушениями гигиены обычной, как есть немытыми руками или пить сырую воду из открытых водоемов. Естественно, если допускать такое, то трудно удивляться тому, что можно получить крайне малоприятное заболевание.

Яков Шпунт, внештатный эксперт www.bytemag.ru

ITResearch

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