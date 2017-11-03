Хакеры используют SEO для распространения банковского трояна

03.11.2017







Киберпреступная группировка, стоящая за атаками банковского трояна Zeus Panda, взяла на вооружение инновационный, доселе не использовавшийся метод распространения вредоноса. Вместо привычных фишинговых писем или вредоносной рекламы хакеры используют поисковую оптимизацию (SEO), сообщают исследователи из Cisco Talos.

Группировка Zeus Panda использует сеть взломанных сайтов, в которые были внедрены тщательно подобранные ключевые слова (в новые или уже существующие страницы). Злоумышленникам играли на руку высокие позиции скомпрометированных ресурсов на странице поисковой выдачи Google. Взломанные сайты отображались в выдаче по запросам, связанным с online-банкингом и финансами. К примеру, когда пользователь вводит в поисковик запрос "рабочие часы банка такого-то", вверху выдачи оказывается вредоносный сайт.

Кликнув на ссылку, пользователь попадает на взломанный сайт, где в фоновом режиме выполняется вредоносный JavaScript-код, перенаправляющий жертву через ряд ресурсов, пока она не попадет на сайт, предлагающий скачать вредоносный документ Word. Подобная запутанная цепочка перенаправления URL-адресов характерна для вредоносных рекламных кампаний. В ходе таких кампаний жертва перенаправляется на сайты с вредоносной рекламой или наборами эксплоитов, на поддельные страницы техподдержки или на мошеннические уведомления о необходимости обновить ПО.

Zeus Panda, по сути, объединил две техники в одну. Злоумышленники используют как SEO спам-ботнеты из взломанных сайтов с ключевыми словами, повышающими рейтинг других сайтов, так и классическую цепочку перенаправления URL-адресов.

Для успешной атаки жертва должна активировать макросы в Word. После активации макросов запускаются скрытые скрипты, устанавливающие на атакуемую систему банковский троян Zeus Panda.

Поисковая оптимизация – комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

Securitylab



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