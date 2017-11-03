Group-IB обнаружила более 500 мошеннических сайтов с iPhone X

03.11.2017







Компания Group-IB выявила более 500 нелегальных ресурсов, где пользователям предлагается купить новую модель смартфона от Apple.

По данным Group-IB, что мошеннические порталы опасны тем, что злоумышленники собирают предоплату, продают поддельные устройства или крадут конфиденциальные данные. Также на таких ресурсах устройство пользователя может заразиться вирусом, пишет RNS.

По одной из схем, мошенники предлагают купить iPhone X по цене, примерно на 30% ниже стоимости в официальном магазине Apple. Для приобретения пользователю необходимо внести 100% предоплату, после получения которой продавцы больше не выходят на связь с покупателем. Также популярной схемой является предложение розыгрыша нового смартфона.

В Group-IB подсчитали, что доход одного мошеннического сайта по продаже iPhone X может достигать 68 тыс. долларов, а их общий ущерб оценивается в 34 млн долларов.

Продажи смартфона Apple нового поколения iPhone X начались в пятницу, 3 ноября. В России устройство стоит от 79,9 до 91,9 тыс. рублей в зависимости от модификации. По данным издания Meduza, в очередь за новыми iPhone первые потенциальные покупатели начали записываться примерно на неделю. К вечеру 2 ноября в списке было около 500 человек. Живая очередь у флагманского магазина re:Store на Тверской улице в Москве начала образовываться за трое суток до старта продаж.

Rspectr



Добавить комментарий