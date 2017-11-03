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    Group-IB и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Group-IB и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности


03.11.2017

Group-IB и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений компания Group-IB и Интерпол подписали соглашение об обмене информацией. Это сделано в целях повышения эффективности борьбы с киберпреступностью, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на сообщение компании.

 В рамках сотрудничества планируется наблюдение за изменениями тенденций в киберпространстве, появлением новых угроз и развитием существующих.

 Раньше взаимодействие организаций осуществлялось по отдельным официальным запросам на оперативные данные и аналитику в рамках расследований и реагирования на инциденты. Соглашение же устанавливает правила оперативного обмена информацией на регулярной основе.

 Как сообщает RNS, первым этапом взаимодействия стала передача обнаруженных "цифровых следов" хакеров, причастных к атаке Bad Rabbit, спецподразделению Интерпола — Interpol Global Complex for Innovation.

Сomputerworld

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