Group-IB и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

03.11.2017







Специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений компания Group-IB и Интерпол подписали соглашение об обмене информацией. Это сделано в целях повышения эффективности борьбы с киберпреступностью, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на сообщение компании.

В рамках сотрудничества планируется наблюдение за изменениями тенденций в киберпространстве, появлением новых угроз и развитием существующих.

Раньше взаимодействие организаций осуществлялось по отдельным официальным запросам на оперативные данные и аналитику в рамках расследований и реагирования на инциденты. Соглашение же устанавливает правила оперативного обмена информацией на регулярной основе.

Как сообщает RNS, первым этапом взаимодействия стала передача обнаруженных "цифровых следов" хакеров, причастных к атаке Bad Rabbit, спецподразделению Интерпола — Interpol Global Complex for Innovation.

Сomputerworld



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