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    Роскомнадзор заблокировал 13 интернет-сайтов, торговавших криптовалютой

Роскомнадзор заблокировал 13 интернет-сайтов, торговавших криптовалютой


03.11.2017

Роскомнадзор заблокировал 13 интернет-сайтов, торговавших криптовалютой

Роскомнадзор заблокировал 13 интернет-сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ", — отметили в Роскомнадзоре.

С остальным упомянутых ресурсов запрещенная информация удалена, поэтому сайты были исключены из Единого реестра запрещенной информации. Большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com.

Ранее Центробанк совместно с Генпрокуратурой начал работу по ограничению доступа к зарубежным сайтам, торгующим криптовалютами и похожими финансовыми инструментами. Российские власти опасаются, что с помощью криптовалют нечестные граждане начнут "отмывать" преступно нажитые деньги.

Журдом

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