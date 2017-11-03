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    Daily Beast выяснил насколько легко прослушать телефон другого пользователя

Daily Beast выяснил насколько легко прослушать телефон другого пользователя


03.11.2017

Daily Beast выяснил насколько легко прослушать телефон другого пользователя

Получить доступ к глобальной сети, используемой для отслеживания телефонных звонков и перехвата сообщений, можно всего за несколько тысяч долларов, выяснили журналисты издания Daily Beast в рамках проведенного расследования.

 Имея в наличии один лишь номер телефона, злоумышленник с доступом к ОКС-7 (Signaling System 7, SS7) может прослушивать разговоры, рассылать и перехватывать сообщения и выполнять другие действия. Журналисты издания Daily Beast решили выяснить, насколько легко обычные пользователи могут получить доступ к данной системе. Журналисты зарегистрировали домен smsrouter.co и под видом потенциальных клиентов связались с подразделением крупного поставщика телекоммуникационных услуг в Западной Европе, позиционируя себя как сервис по маршрутизации текстовых сообщений.

 После обмена электронными письмами в течение недели компания предложила журналистам подключение к ОКС-7 по цене $2 650 с 50% предоплатой и последующей ежемесячной платой в размере $6 600 за обслуживание адреса Global Title, использующегося для определения маршрутов доставки сообщений. Компания также предложила подключить фиктивную компанию по протоколу SIGTRAN.

 Далее телекомкомпания предложила журналистам подписать соглашение о неразглашении для дальнейшего сотрудничества, однако репортеры приняли решение прервать эксперимент.

 В целом доступ к ОКС-7 обошелся бы журналистам в 9 250 долларов. Это сравнительно небольшая сумма для большинства киберпреступников. Цена, указанная The Daily Beast, соответствует цифрам из других источников. К примеру, в электронном письме итальянской компании Hacking Team, опубликованном WikiLeaks в 2015 году, фирма CleverSig предложила Hacking Team шпионское ПО на базе ОКС-7. Согласно письму, ежемесячная плата за данное ПО составляла от $14 тыс. до $16 тыс.

 Доступ к ОКС-7 можно получить и на черном рынке. Согласно источнику из компании, занимающейся защитой ОКС-7, на рынке существует несколько теневых игроков, предлагающих получить доступ к ОКС-7 за небольшую плату. В большинстве своем такие продавцы связаны с восточноафриканскими телекоммуникационными компаниями.

 В последнее время наблюдается стремительный рост числа компаний, предлагающих технологии для удаленной слежки за мобильными устройствами посредством эксплутации уязвимостей в ОКС-7.

 ОКС-7 (общий канал сигнализации № 7) — набор сигнальных телефонных протоколов, используемых для настройки большинства телефонных станций по всему миру на основе сетей с канальным разделением по времени. В основе ОКС-7 лежит использование аналоговых или цифровых каналов для передачи данных и соответствующей управляющей информации.

 Global Title (GT) - адрес, использующийся на уровне SCCP модели SS7 в сигнальных сообщениях, для определения маршрутов доставки в телекоммуникационных сетях.

 SIGTRAN - название группы телекоммуникационных протоколов, созданных для взаимодействия традиционной телефонии и VoIP. SIGTRAN протоколы - расширение семьи протоколов ОКС-7.

Securitylab

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