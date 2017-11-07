"Лаборатория Касперского" назвала самые популярные уловки кибермошенников

07.11.2017







"Лаборатория Касперского" опубликовала отчет "Спам и фишинг в третьем квартале 2017 года", в котором описала самые популярные уловки мошенников. В частности, злоумышленники активно используют тему криптовалют, майнинга и блокчейна в спам-рассылках и фишинговых сообщениях.

Согласно отчету, чаще всего пользователям предлагается установить специальное ПО, якобы предназначенное для торговли на криптовалютном рынке. При переходе по прилагаемой ссылке жертва попадала на партнерские сайты не брокерских контор. Для того чтобы принять участие в торгах, жертва должна внести на свой счет определенную сумму, как правило несколько сотен долларов. Однако торговать предлагается не криптовалютой, а в лучшем случае бинарными опционами. Как пояснили исследователи, нет никаких гарантий, что сумма вернется вкладчику, часто после получения денег злоумышленники просто исчезают, оставляя жертву ни с чем.

Эксперты также отметили и более примитивные виды мошенничества, например, когда пользователя просят перевести биткойны на определенный кошелек, обещая затем вернуть вложенное с процентами через 5 дней.

Еще один пример использования темы криптовалют в спам-рассылках - семинары. Пользователю предлагается пройти курс обучения, благодаря которому он начнет разбираться в криптовалютах и научится инвестировать в них. Суммы, вложенные в "обучение", по словам организаторов обернутся в скором будущем гигантскими прибылями, однако чаще всего их реальная польза минимальна.

Также мошенники продолжают эксплуатировать популярные на момент рассылки темы, например, природные катаклизмы или выход технологических новинок. В августе и сентябре текущего года мошенники рассылали письма от имени родственников погибших во время ураганов "Харви" и "Ирма" и просили оказать помощь в получении наследства. Помимо этого, в сентябре исследователи зафиксировали спам-рассылки с предложениями бесплатно протестировать iPhone 8 и iPhone X или принять участие в его розыгрыше. Некоторые письма даже сообщали о выигрыше устройства еще до его официального релиза.

По итогам третьего квартала 2017 года лидерами среди стран-источников спама стали Китай (12,24%), Вьетнам (11,17%) и США (9,62%), Россия заняла 7-е место (4,47%). Странами с наибольшей долей атакованных фишерами пользователей стали Бразилия (19,95%), Австралия (16,51%) и Новая Зеландия (15,61%).

Бинарный опцион - одна из разновидностей биржевого контракта, который используется для получения прибыли на движениях цены активов (валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью, заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной прибыли.

Securitylab

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