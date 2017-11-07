Фальшивое приложение WhatsApp скачало более 1 млн пользователей

07.11.2017







Более 1 млн пользователей загрузили поддельную версию приложения WhatsApp, приняв его за обновление мессенджера. Фальшивая версия была опубликована в Google Play Store под названием Update WhatsApp Messenger. Приложение распространялось от имени WhatsApp Inc. - разработчика легитимного сервиса.

Первыми фальшивое приложение заметили пользователи форума Reddit. Пользователь под псевдонимом DexterGenius установил и декомпиллировал приложение с целью выяснить функционал программы. Как оказалось, приложение предназначено только для распространения вредоносных баннеров и не демонстрировало иной вредоносной деятельности.

"Приложение имеет только базовые разрешения (доступ к интернету), фактически оно представляет собой рекламную "обертку", загружающую второй apk, который также называется whatsapp.apk", - написал DexterGenius.

Разработчику фальшивки удалось обмануть пользователей, добавив скрытый пробел в название WhatsApp Inc. Таким образом, пользователи думали, что загружают легитимную версию WhatsApp, хотя в действительности скачивали подделку.

После многочисленных жалоб приложение-двойник было удалено из Google Play Store.

Securitylab

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