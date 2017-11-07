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    Хакеры из Fancy Bear использовали блогохостинг Blogger для фишинговых атак на Bellingcat

Хакеры из Fancy Bear использовали блогохостинг Blogger для фишинговых атак на Bellingcat


07.11.2017

Хакеры из Fancy Bear использовали блогохостинг Blogger для фишинговых атак на Bellingcat

Хакерская группировка Fancy Bear, подозреваемая в связях с российским правительством, эксплуатировала принадлежащий Google сервис Blogger (blogspot[.]com) для фишинговых атак на экспертно-журналисткую группу Bellingcat.

 Первые атаки Fancy Bear, также известной как Pawn Storm, APT28, Sofacy, Sednit, Strontium и Tsar Team, на журналистов Bellingcat были замечены в 2015 году. Они производились в рамках кампании, направленной на организации, расследующие предполагаемую причастность РФ к крушению малайзийского пассажирского авиалайнера на Востоке Украины в июле 2014 года.

 В недавних атаках, зафиксированных специалистами компании ThreatConnect, хакеры рассылали поддельные письма с инструкциями сменить пароль к почтовому ящику Gmail в связи со взломом учетной записи. Также письма содержали приглашения для просмотра общих папок в сервисе Dropbox.

 Сообщения включали ссылки на поддомен сервиса Blogger, перенаправлявший пользователей на фишинговую страницу. Как полагают исследователи, хакеры эксплуатировали Blogger для обхода спам-фильтров.

 Как стало известно ранее, группировка также пыталась взломать почтовые ящики украинских политиков, российских оппозиционеров и американских военных подрядчиков. В общей сложности под прицел хакеров попали учетные записи электронной почты 4,7 тыс. пользователей Gmail по всему миру.

 Google Blogger - сервис для ведения блогов, с помощью которого любой пользователь может бесплатно создать свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об установке и настройке программного обеспечения.

 

Securitylab

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