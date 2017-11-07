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    В Эстонии остановили действие сертификатов порядка 760 тыс. ID-карт

В Эстонии остановили действие сертификатов порядка 760 тыс. ID-карт


07.11.2017

В Эстонии остановили действие сертификатов порядка 760 тыс. ID-карт

Правительство Эстонии заявило об остановке действия сертификатов порядка 760 тыс. эстонских ID-карт (электронных удостоверений личности) в связи с обнаруженной ранее угрозой взлома. Об этом сообщил премьер-министр страны Юри Ратас (Juri Ratas) в ходе пресс-конференции.

 По словам представителей правительства, решение об остановке действия сертификатов было принято в связи с информацией о ряде уязвимостей, позволяющих взломать ID-карту и похитить персональные данные владельца. Как отметил глава Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп (Taimar Peterkop), вредоносное ПО, эксплуатирующее данные уязвимости существует, однако в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая подобной кибератаки.

 Опасности взлома подвержены порядка 760 тыс. ID-карт. Действие их сетификатов было остановлено 3 ноября. Владельцам ID-карт, выданных после 16 октября 2014 года, необходимо как можно быстрее обновить сертификаты документа. Сделать это можно дистанционно, либо в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

 Как заявил Петеркоп, приложение дистанционного обновления ID-карт было создано в спешке и потому имеет ряд недостатков. "Технические мощности приложения для дистанционного обновления ограничены и одновременно карты смогут обновить 1000 человек. Наверняка из-за перегрузки будут возникать задержки и такие моменты, когда сделать обновление будет невозможно, но в таком случае надо будет попробовать сделать это заново чуть позже", - отметил он.

 Обновить сертификаты можно до 31 марта 2018 года.

 

Securitylab

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