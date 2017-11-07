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    Минкульт предлагает ускорить блокировку пиратских сайтов

Минкульт предлагает ускорить блокировку пиратских сайтов


07.11.2017

Минкульт предлагает ускорить блокировку пиратских сайтов

Министерство культуры РФ выступило с инициативой разработки более оперативного порядка ограничения доступа к ресурсам с нелегальными копиями российских фильмов.

Это следует из предложенных поправок, опубликованных ведомством на портале проектов нормативных правовых актов, передают "Ведомости".

Минкульт предлагает дать прокатчикам и кинопродюсерам право обращаться напрямую в Роскомнадзор в случае обнаружения в Сети нелегальных копий фильмов. Согласно инициативе ведомства, доступ к таким ресурсам будет блокироваться в течение суток.

Сейчас правообладатели могут обратиться в суд, после решения которого РКН уведомляет сайт о претензиях. У ресурса есть возможность удалить незаконную копию фильма. Если он не сделает этого в течение трех дней, то доступ к сайту будет ограничен. Согласно предложенным поправкам, у пиратских ресурсов не будет возможности избежать блокировки.

В Минкульте считают, что досудебная блокировка и сокращение сроков на ограничение доступа позволит уменьшить убытки правообладателей от пиратства. Наибольший доход им приносит прокат в кинотеатрах, и, если в этот период в Сети появляется бесплатная копия, значительное число пользователей выбирают онлайн-просмотр.

При этом, согласно подготовленному Минкультом проекту, возможность обращаться в Роскомнадзор за ограничением доступа получат обладатели прав с удостоверением национального фильма, к которым относится большинство картин российского производства.

Rspectr.com

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