Американское химическое общество добилось блокировки Sci-Hub

07.11.2017







Суд в США удовлетворил иск Американского химического общества (American Chemical Society, ACS) к порталу Sci-Hub, предоставляющему бесплатный доступ к научным статьям. Согласно решению суда, ресурс должен выплатить обществу компенсацию за нарушение авторских прав. Кроме того, поисковые системы и провайдеры должны ограничить доступ к Sci-Hub.

В июне нынешнего года ACS подало в суд на Sci-Hub и его основательницу Александру Элбакян, обвинив российско-казахстанскую активистку в массовом нарушении авторских прав. Сайт Sci-Hub, который еще называют "научным Pirate Bay", бесплатно распространяет статьи из платных научных журналов. Ведущий источник научных публикаций в области химии потребовал от Элбакян выплатить компенсацию за нарушение авторских прав в размере $4,8 млн. Данная сумма рассчитана путем умножения числа обнаруженных "пиратских" научных статей из выборки (32 материала) на максимальную по закону компенсацию за незаконное распространение каждой публикации ($150 тыс.).

Согласно постановлению суда, портал обязан выплатить указанную сумму. Поисковые системы, провайдеры, хостинговые компании, регистраторы доменных имен должны будут ограничить доступ к ресурсу и всем сайтам, предоставляющим доступ к распространяемым Sci-Hub защищенным авторским правом научным статьям. Представители Sci-Hub на заседании не присутствовали.

Летом 2017 года Окружной суд Нью-Йорка обязал Элбакян выплатить компенсацию в размере $15 млн научному издательству Elsevier за бесплатную публикацию научных материалов в Сети.

Sci-Hub - ресурс, предоставляющий доступ к более чем 64,5 млн научных статей и других трудов. Первый известный web-сайт, предоставляющий автоматический и бесплатный доступ к полным текстам научных работ в массовом масштабе.

Американское химическое общество - научная организация США, объединяющая исследователей, работающих в области химии.

Securitylab

Добавить комментарий