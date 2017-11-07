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    В ЦБ считают возможным запрет доступа к виртуальным криптобиржам в России

В ЦБ считают возможным запрет доступа к виртуальным криптобиржам в России


07.11.2017

В ЦБ считают возможным запрет доступа к виртуальным криптобиржам в России

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин на лекции в Уральском Федеральном рассказал, что, возможно, регулирование криптовалют сведется к тому, что будут перекрыты каналы их организованного обмена, передает ТАСС. То есть, по его мнению, не будет бирж и площадок, а тот, кто захочет заниматься майнингом, сможет это сделать, но без судебной защиты и страхования. Также Тулин сказал, что криптовалюты не отличаются от финансовых пирамид. Они могут появляться постоянно – новые создаются, старые отмирают. Несмотря на риски, технология, конечно, привлекает многих возможностью легкого заработка прямо из дома, заключил зампред ЦБ.

 Сейчас оборот криптовалют в России законодательно не регулируется. В октябре сообщалось, что государство возьмет под контроль эмиссию, майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Минфин выступал с инициативой регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив, а также позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже. В ЦБ всегда подчеркивали, что регулятор против использования криптовалют как денежных суррогатов.

 

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