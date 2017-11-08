Четыре онлайн-кинотеатра заблокированы за нелегальный контент

08.11.2017







На основании решений Мосгорсуда еще четыре пиратских интернет-ресурса, распространяющих мультимедийный контент с нарушением прав на интеллектуальную собственность, направлены на вечную блокировку.

Решения о постоянном ограничении доступа приняты на основании заявлений правообладателя ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА" в отношении сайтов kinokrik.net, prokinozal.ru, seriali.kz и wowfilm.net, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Сайты, внесенные ведомством в реестр пиратских сайтов, представляют собой онлайн-кинотеатры, их посещаемость составляет от 8 тыс. до 1.7 млн. российских интернет-пользователей в месяц.

В РКН напомнили, что действующее "антипиратское" законодательство является механизмом защиты в интернете прав на все объекты интеллектуальной собственности за исключением фотографий. По данным ведомства, в большинстве случаев владельцы интернет-ресурсов после обращений правообладателей самостоятельно удаляют информацию, которая нарушает авторские или смежные права, не дожидаясь блокировки.

На сегодняшний день по решениям Мосгорсуда блокируется на постоянной основе более 630 пиратских интернет-ресурсов.

Rspectr



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