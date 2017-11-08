Правительство рассмотрит постепенное увеличение объема хранимого трафика в рамках исполнения "пакета Яровой"

08.11.2017







Министерство связи и массовых коммуникаций внесло в правительство проект постановления о поэтапной реализации "антитеррористических" поправок в законодательство, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает РИА "Новости".

"Проект постановления в текущей редакции сейчас подразумевает, что с 2018 года объем хранения трафика один месяц, который постепенно за определенное количество лет возрастает до тех 6 месяцев, которые предусмотрены базовым законом", - объяснил министр.

Он отметил, что документ направлен в аппарат правительства.

Н. Никифоров добавил, что проект постановления был разработан совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Пакет поправок, принятый летом 2016 года, предполагает обязанность операторов связи и интернет-компаний хранить данные разговоров, переписки, в том числе фото и видео, в течение 6 месяцев и предоставлять их спецслужбам по запросу. Норма вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Rspectr



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