Эксперты ЛК сообщили о стремительном росте числа DDoS-атак

08.11.2017







Эксперты "Лаборатории Касперского" представили отчет о DDoS-атаках за третий квартал 2017 года. Согласно отчету, за указанный период число подобных атак по всему миру возросло, что повлекло за собой рост стоимости защитных решений от DDoS.

Если в прошлом квартале DDoS-атакам подвергались цели в 86 странах, то в третьем квартале данный показатель увеличился до 98. За отчетный период 51,56% от всех DDoS-атак осуществлялись из Китая. Лидерами по числу атак и целей по-прежнему остаются КНР, США и Южная Корея. 69,62% от всех атак были осуществлены с использованием ботнетов из Linux-устройств, а вот Windows-устройства постепенно теряют популярность у создателей ботнетов. Растет число смешанных атак (SYN + TCP Connect + HTTP-flood + UDP), говорится в отчете.

Цели атакующих остаются прежними. В частности, участились случаи шантажа, когда киберпреступники требуют от компаний выкуп, угрожая в противном случае устроить на них мощные DDoS-атаки. Еще во втором квартале компании предпочитали платить, однако теперь подобные угрозы игнорируются подобно обычному спаму. Кроме того, DDoS по-прежнему используется как средство давления на бизнес, где перебои со связью и простои причиняют материальный ущерб и вредят репутации.

За отчетный период исследователи ЛК зафиксировали три громких инцидента с игровыми компаниями. В середине августа жертвой DDoS-атаки стала Blizzard Entertainment. В частности, инцидент затронул поклонников Overwatch и World of Warcraft. В начале сентября DDoS-атаке в очередной раз подвергся сайт с карточными играми American Cardroom. За прекращение атаки злоумышленники требовали выкуп, однако сайт отказался платить. В результате American Cardroom пришлось перенести уже начавшийся чемпионат по покеру. В конце сентября злоумышленники атаковали сайт "Национальной лотереи Великобритании". Пользователи не могли делать ставки online в течение полутора часов, что могло причинить сервису большие убытки.

По мнению экспертов ЛК, регулярные DDoS-атаки в развлекательной отрасли постепенно становятся нормой, и компаниям нужно серьезно пересмотреть свой подход к проблемам безопасности. Уже совсем скоро развлекательно-игровой сектор составит достойную конкуренцию финансовой сфере с точки зрения изобретательности и количества кибератак.

Securitylab

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