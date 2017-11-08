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    Роскомнадзор ответил, должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных

Роскомнадзор ответил, должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных


08.11.2017

Роскомнадзор ответил, должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных

Роскомнадзор пояснил, что, согласно закону, персональные данные граждан России должны обрабатываться только с их согласия, если иное не установлено другими нормами законодательства. Интернет-магазины такое согласие получать должны, если правоотношения с пользователем не оформлены в виде акцепта публичной оферты либо в виде иных форм договорных отношений, говорится на сайте ведомства.

 Согласие может быть получено с помощью "галочки", проставляемой пользователем в соответствующей веб-форме. Однако при обработке биометрических и специальных категорий персональных данных, а также при передаче на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных, согласие должно быть дано в письменной форме, отметили в ведомстве.

 Роскомнадзор обращает внимание пользователей, что интернет-магазины, обрабатывающие персональные данные покупателей, обязаны разместить на своем сайте документ, определяющий политику компании в отношении обработки персональных данных, а также обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

Computerworld

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