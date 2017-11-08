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    Половина опрошенных россиян опасается слежки через веб-камеры

Половина опрошенных россиян опасается слежки через веб-камеры


08.11.2017

Половина опрошенных россиян опасается слежки через веб-камеры

В то же время только треть соблюдает меры безопасности.

Согласно результатам исследования Avast, 53,5% жителей России уверены, что злоумышленники могут следить за ними через веб-камеры на их устройствах. Россияне осознают, считают в компании, что хакеры могут шпионить за ними даже тогда, когда световой индикатор веб-камеры не горит и веб-камера якобы выключена. Однако лишь 34% россиян соблюдают меры безопасности.

 Ранее компания Avast провела исследование интеллектуальных устройств в России. Выснилось, что 23,7% устройств Интернета вещей в России уязвимы для кибератак, что создает угрозу для безопасности людей и их личных данных. Среди таких устройств — веб-камеры и видеоняни. Два устройства из пяти уязвимы с точки зрения безопасности и могут быть взломаны злоумышленниками с целью шпионить за пользователями и их детьми, говорится в исследовании. Но наиболее уязвимыми считаются маршрутизаторы: по полученным данным, 69,2% эти устройства в России больше всего подвержены риску кибератак.

 В среднем в мире 40% респондентов не знают об угрозе слежки через веб-камеры, рассказали аналитики.

Сomputerworld

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