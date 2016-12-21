Загадочный ботнет Rakos атакует IoT-устройства

21.12.2016

Исследователи ESET сообщили о растущем ботнете из устройств "Интернета вещей" (IoT) и Linux-серверов, инфицированных новым вредоносным ПО Rakos. Угроза была обнаружена летом текущего года и, по словам экспертов, в теперешнем своем виде является малоопасной.

В настоящее время злоумышленники используют Rakos для осуществления брутфорс-атак на IoT-устройства с целью заражения их вредоносом и включения в ботнет. По существу, зараженный гаджет просто передает инфекцию дальше, способствуя росту ботнета, но это пока все. Никаких свидетельств вредоносной активности ботнета, такой как рассылка спама или осуществление DDoS-атак, обнаружено не было. Тем не менее, вскоре она может проявиться.

Текущая версия Rakos способна выполнять лишь ограниченное число операций – инфицировать устройства, устанавливать соединение с C&C-серверами и получать от них конфигурационный файл со списком комбинаций из паролей и логинов. Вредонос запрашивает у управляющего сервера IP-адрес, а затем пытается авторизоваться через порт SSH с помощью одной из комбинаций учетных данных. Печально известный вредонос Mirai работает по такому же принципу, однако вместо SSH использует Telnet.

Если Rakos удалось авторизоваться, вредонос загружает свой код на новый хост, а также загружает и запускает локальный web-сервер с использованием порта 61314. Через определенные интервалы времени Rakos передает на C&C-сервер такие данные о хосте, как архитектура процессора, номер версии, IP-адрес, подробности об аппаратном обеспечении и пр.

В любой момент C&C-сервер может отправить боту обновления с новыми функциями. Сейчас Rakos не является персистентным и удаляется после перезагрузки системы. Тем не менее, если устройство не защищено надежным паролем, в считанные минуты оно снова заражается вредоносным ПО.

Securitylab

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