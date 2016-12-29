Хакеры рассекретили настоящий планшетник для граждан Северной Кореи

29.12.2016







Made in China

На крупнейшем в Европе конгрессе хакеров Chaos Communication Congress, проходящем в Гамбурге, был представлен планшетный компьютер, предназначенный для работы на территории Северной Кореи. Как пишет ресурс Motherboard, планшетный ПК Woolim предназначен для ограничения на заходы страниц запрещенных СМИ, отслеживает информацию о пользователе и может выступать в качестве технологической пропагандистской платформы политики КНДР.

Работает планшетник на ОС Android и с виду не отличается от гаджетов-коллег. "Железо" произведено китайской компанией Hoozo, однако корейские разработчики внесли изменения в конфигурацию. Удалили Wi-Fi и Bluetooth, а также установили ряд своих программ.

Планшетник Woolim является модифицированной версией китайской модели Z100, производителя Hoozo. У оригинального гаджета 10,1-дюймовый экран с максимальным разрешением 1024x600, видеоускоритель Mali400, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, а также бюджетный четырехъядерный процессор Allwinner A33.

Издание отмечает, что после того, как в КНДР в 2014 г. была представлена собственная ОС RedStar OS на основе Fedora Linux, ряд некоммерческих организаций страны представил собственные разработки планшетников. Что касается Woolim, он, судя по всему, был выпущен позже, уже в 2015 г.

Флориан Грунов (Florian Grunow), представивший планшет на Chaos Communication Congress, не пояснил, каким образом он получил к нему доступ.

Для уроков и отдыха

Что касается установленных на планшетнике программ, он позволяет пользователю читать PDF-файлы (на устройство предустанавливается пропагандистская литература), смотреть программы местного телевидения и подключаться к северокорейскому интернету. Напомним, что доступная в КНДР сеть на самом деле является интранетом.

Сеть "Кванмен" (Kwangmyong) позволяет пребывающим на территории Северной Кореи иностранцам ограниченно пользоваться обычным интернетом и делать междугородние звонки, а местным жителям пользоваться лишь локальной сетью.

Провайдером-монополистом в КНДР является компания "Корёлинк" (Koryolink). В планшетнике также есть приложения для обучения, включая французский, русский и китайский словари. Еще одно приложение предназначено для уроков ввода текста с клавиатуры. Есть на планшетнике и игры, к примеру, Angry Birds, правда, как отмечает издание, "слегка измененная".

Планшетник все расскажет

Эксперты отметили, что модифицированный Woolim распознает ограниченный набор файлов. При попытке пользователя открыть, напримеру, HTML или текстовый файл, устройство проверит его криптографическую подпись. Если файл "не санкционирован", он не откроется.

В качестве примера эксперты загрузили на планшетник .APK файл от сторонних разработчиков. Он не открылся. Кроме того, Woolim следит за пользователями. Каждый раз, когда владелец планшетника открывает какое-либо приложение, устройство делает скриншот. Скриншоты сохраняются, удалить их невозможно. Что касается стоимости гаджета, эксперты отметили, что подобного рода "железо" от китайского производителя стоит 160-200 евро. В Северной Корее оно будет немного дороже. Таким образом, гаджет предназначен для состоятельных потребителей.

Сnews

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