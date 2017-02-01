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    Cybersecurity Ventures: паролей становится только больше

Cybersecurity Ventures: паролей становится только больше


01.02.2017

Cybersecurity Ventures паролей становится только больше

В среднем пользователь компьютера сейчас имеет не меньше 25 паролей, и их число растет. Вместе с ним растет и риск потери. По опубликованным за прошлый год сведениям, украдено было порядка 3 млрд паролей.

Еще в 2004 году на конференции RSA Security основатель Microsoft Билл Гейтс предсказывал скорое исчезновение систем аутентификации с помощью паролей, а в 2011 году корпорация IBM утверждала, что их уже через пять лет заменят биометрические и другие подобные системы. Однако, как показывает исследование, проведенное специалистами фирмы Cybersecurity Ventures по заказу компании Thycotic Software, паролей в мире становится только больше. Сейчас их число составляет порядка 75 млрд, а к 2020 году, полагают специалисты, оно вырастет до 100 млрд. Число паролей, используемых машинами (например, устройствами Интернета вещей), будет расти еще быстрее и с 15 млрд в 2015 году вырастет к 2020 году до 200 млрд — и это без учета одноразовых паролей, а также ключей шифрования SSL и прочих краткосрочных паролей.

 Биометрические системы, уверены в Thycotic Software, никогда не заменят пароли. Даже там, где они вводятся сейчас, они служат лишь дополнением к парольным системам. В среднем пользователь компьютера сейчас имеет не меньше 25 паролей, и их число растет. Вместе с ним растет и риск потери. По опубликованным за прошлый год сведениям, украдено было порядка 3 млрд паролей, а недавний опрос Pew Research Center показал, что со взломами учетных записей или кражей данных приходилось сталкиваться уже 64% американцев.

Сomputerworld

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