Кабмин одобрил законопроект об определении сайтов-"зеркал"

17.02.2017







Правительство в ходе заседания одобрило проект закона, устанавливающего в законодательстве понятие "зеркальных" сайтов — "производных сайтов в сети интернет". Как рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, реализация такого закона поможет защитить российскую киноиндустрию от пиратства, не требуя при этом дополнительных затрат.

"Очень хороший законопроект… В рамках текущей численности. Никаких дополнительных затрат не потребуется", — цитирует главу Минкомсвязи РИА "Новости".

Министр пояснил, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-либо ресурса для блокировки его "зеркал", которые могут появиться в Сети, будет достаточно судебного приказа, без судебного заседания. Именно так будет работать этот закон. При этом "зеркала" будут определяться экспертной оценкой, а законопроект будет касаться только авторского права, добавил Никифоров.

"Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки", — отметил он.

Целью законопроекта является в первую очередь защита российских производителей контента — прежде всего, киноиндустрии, где производители "больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять", уточнил министр.

"Статус национальных кинокартин в год имеют порядка 100, из них на экране активно отрабатывается 50 картин. Это примерная оценка того, какое количество фильмов для нас чувствительно с точки зрения интернет-пиратства", — сказал глава ведомства.

Зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, однако приоритетом для правительства будут именно российские правообладатели.

Лениздат

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