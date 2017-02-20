Google и Bing будут противодействовать сайтам с пиратским контентом

20.02.2017







Поисковики Google и Bing в Великобритании подписали добровольный кодекс норм, который призван ограничить посещение сайтов с пиратским контентом. Как передает РИА "Новости", предполагается, что такая мера затруднит поиск пиратских фильмов и музыки.

Отмечается, что единственный в своем роде в Великобритании кодекс позволит снизить позиции сайтов с нелегальным контентом после поступления жалоб со стороны правообладателей. Таким образом, пользователи, которые ищут музыкальный контент или фильмы, с большей долей вероятности попадут на страницы добросовестных поставщиков, чем на пиратские сайты, где безопасность пользователя оказывается под угрозой. Кодекс разработан совместно с ведомством по охране прав интеллектуальной собственности и министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Ранее Google наладил работу алгоритма поискового сервиса так, чтобы при запросе "Был ли холокост?" в топ не выводились антисемитские материалы, отрицающие систематическое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. Тогда представители компании выразили уверенности, что теперь поиск Google направлен на предоставление людям качественной информации из достоверных источников.

Лениздат

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