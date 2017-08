5 недель до открытия InfoSecurity Russia 2017: станьте участником ключевого события отрасли Tweet

Осталось 5 недель до открытия ключевого события отрасли информационной безопасности - выставки Осталось 5 недель до открытия ключевого события отрасли информационной безопасности - выставки InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck. В этом году фокус мероприятий на практических форматах и демонстрациях: мастер-классы и практические презентации от производителей и зарубежных гостей, разбор успешных кейсов и выполненных проектов в рамках конференций. Посетить http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/ Развивайте продажи и бизнес за счет подготовленного общения с посетителями

Используйте сервисы лидогенерации и получайте контакты потенциальных клиентов

Получите поддержку в проведении специальных кампаний по подготовке к переговорам с посетителями

Демонстрируйте компетенции и практические кейсы в деловой программе

Покажите лучшие разработки в экспозиции и на мастер-классах Единственная в России отраслевая выставка по информационной и кибербезопасности Дмитрий Григорьев, Норникель (на фото): "InfoSecurity Russia по праву обладает статусом ведущей национальной выставки индустрии информационной безопасности. Это главный интеллектуальный форум специалистов, представляющих как производителей профильной продукции, так и органы государственного регулирования, и ведущие промышленные предприятия страны". Забронировать стенд https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking Российские и международные бренды, перспективные молодые разработчики, успешные дистрибьюторы и поставщики Мария Лурье, С-Терра СиЭсПи: "InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – это самое громкое выставочное мероприятие в области информационной безопасности, единственная отраслевая специализированная выставка. Такое событие нельзя пропустить. В нём надо участвовать, быть внутри, влиять на происходящее. Только в этом случае возможно оставаться в числе лидеров". Стать участником https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking Три дня специализированных мероприятий: ключевые эксперты, значимые спикеры и высококлассный практический опыт Виталий Лютиков, ФСТЭК России : "Мы не первый год встречаемся на InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck и обсуждаем наиболее значимые вопросы обеспечения информационной безопасности. Особенно важно донести до участников отрасли нововведения и обновления нормативно-правовой методической базы в области защиты информации. Обсудить отдельные задачи, которые стоят перед нами и всеми игроками рынка ИБ". Выступить партнером https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking Профессиональная аудитория: технические специалисты, производители профильной продукции, представители органов госрегулирования и ведущих предприятий страны Владимир Сабылин, ВымпелКом: "Очень интересные стенды, докладчики. Много разных направлений. Это действительно, интересно! Вижу, что InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck постоянно развивается. Люди готовы слушать, обсуждать, работать в этом направлении. Желаю, чтоб уровень выставки не падал, контент докладчиков всегда был правильным, чтобы количество слушателей только увеличивалось, меньше рекламы, больше кейсов, рассказов о том, как бороться с угрозами". Забронировать стенд https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking Умные сервисы для участников и посетителей: лидогенерация и персональная программа посещения Евгений Куртуков, Axoft: " InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck - это отличная площадка для встреч с коллегами и друзьями, а также для новых деловых знакомств. Организаторами проделана огромная работа для того, чтобы выставка стала многогранной: на ней представлены как мировые лидеры рынка ИБ, так и отечественные игроки, которые за последние годы превратились из небольших нишевых — в компании с широкой линейкой продуктов и высоким потенциалом". Непревзойденная атмосфера, теплый прием и доброжелательное отношение Андрей Красник, AUVESY GmbH & Co KG: "Прежде всего, на InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck мне понравились люди, общение с ними - это настоящие профессионалы, которые задают интересные вопросы, хорошо разбираются в вопросе. Участие было выгодно не только нашей компании, но и также тем, кто общался с нами и интересовался продуктом на нашем стенде". 19–21 сентября, Москва, Крокус-Экспо (пав.1, зал 1) www.infosecurityrussia.ru Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

